Норвегія передає Україні 1000 дронів Black Hornet для розвідки
Норвегія передасть Україні ще 1000 дронів Black Hornet для ведення розвідки, які вже успішно зарекомендували себе, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Норвегії 12 липня, пише "Європейська правда".
Дрони передають на прохання української сторони.
"Україна дуже задоволена тим, як показали себе попередні передані Норвегією розвідувальні дрони цього типу, розроблені у співпраці між Збройними силами Норвегії та Інститутом оборонних досліджень… Зараз ми передаємо Україні 1000 нових наборів", – оголосив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
Розроблений у Норвегії Black Hornet від Teledyne FLIR набув широкої популярності і є на озброєнні багатьох союзників, зокрема США та Британії.
Ці крихітні дрони вагою лише 32 грами легкі у керуванні, добре підходять для розвідки та виявлення цілей і зручні тим, що їх важко помітити. Ці безпілотники особливо добре пристосовані для ведення бою в умовах міської забудови.