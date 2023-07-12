Євросоюз розробив стратегію переходу України на євроколію

Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк розробили стратегію з інтеграції залізничних мереж України, Молдови та Євросоюзу, повідомляє ЛігаБізнес.

Основний висновок проведеного дослідження полягає в необхідності побудови в Україні та Молдові нової магістральної мережі колії 1435 мм, яка працюватиме паралельно з теперішньою мережею 1520 мм на двох принципових засадах:

євроколія 1435 мм буде призначена для швидкісних перевезень (міжнародні пасажирські потяги, Інтерсіті, перевезення вантажів в контейнерах/на платформах), тоді як колія 1520 мм обслуговуватиме повільніший транспорт (місцеві та регіональні пасажирські потяги, великовагові вантажі);

розвиток магістральної мережі 1435 мм здійснюватиметься поетапно – з заходу на схід.

Запропонована стратегія визначає три основні етапи:

Будівництво євроколії 1435 мм від кордону з Польщею (Мостиська) до Львова та у Молдові від Кишинева до кордону з Румунією. Будівництво євроколії 1435 мм між Львовом та Києвом, створення другого коридору на півночі України – від Польщі (Дорогуськ) до Києва та з'єднання Львова з Чопом. Продовження євроколії від Києва на схід – до Харкова та Дніпра, а також розширення мережі на заході та півдні України: від Польщі (Рава-Руська) до Львова, від Львова – до кордону з Румунією (через Івано-Франківськ і Чернівці), від Одеси – до Кишинева.

Мапа: Єврокомісія

Загальна вартість трьох етапів – близько 11,5 млрд євро (перший – 700 млн євро, другий – 5,9 млрд євро, третій – 4,9 млрд євро).

Надалі можливе розширення залізничної мережі 1435 мм до таких великих українських міст, як Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Маріуполь, Донецьк, Луганськ та Севастополь (чотири останніх перебувають під тимчасовою окупацією).

"Досвід показує, що підготовка та реалізація великих інфраструктурних проєктів вимагає багато часу. Крім того, на етапі підготовки часто виникають затримки через непередбачувані події, перебої в геополітичному чи соціально-економічному контексті, процедурні проблеми тощо. Тому рекомендується розпочати підготовку всіх проєктів для магістральної мережі якомога швидше, включно з етапом №3" , – йдеться в документі.

У сусідніх з Україною країнах Євросоюзу ширина колії – 1435 мм, тоді як в Україні використовується широка колія 1520 мм.