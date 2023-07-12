Зеленський зустрівся з Шольцом: домовилися про додаткові установки Patriot
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Лідери країн домовилися про надання Києву додаткових установок зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
"Є домовленість про додаткові пускові установки "Петріот" та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору!", — зазначив Зеленський.
Він також подякував за готовність Німеччини до "тривалої, багатолітньої підтримки України та нашого захисту свободи".
"Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру", — додав президент.