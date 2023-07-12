Рішення НАТО є найжахливішим із усіх документів - The Telegraph

Майбутнє України в НАТО і їй не доведеться завершувати План дій щодо членства в альянсі (ПДЧ), коли вона приєднається, — це записано в опублікованому вчора комюніке Альянсу. Обіцянка пропустити ПДЧ важлива, і просте включення слова запрошення було далеко не гарантованим, пише The Telegraph, повідомляє Дзеркало тижня.

Але ці перемоги затьмарені певними застереженнями.

Україна приєднається до Альянсу лише «коли союзники погодяться» та «будуть виконані умови» – іншими словами, це може статися сьогодні, завтра чи через 100 років.

Чемно кажучи, вільнюське комюніке НАТО є найжахливішим із усіх документів: написаної комітетом демонстрації сили.

Менш чемним був президент України Володимир Зеленський.

«Це безпрецедентно та абсурдно» , - написав він у явно недипломатичному повідомленні у Twitter.

Слід нагадати всім лідерам НАТО або дипломатам, яких образила його реакція, що їх попередили.

Україні вперше пообіцяли майбутнє членство в НАТО у 2008 році, проте через занепокоєння, що це може засмутити Росію, Києву так і не запропонували графік чи шлях до Альянсу.

Для багатьох у Києві очевидно, що саме ця двозначність призвела до російського вторгнення у 2014 році та більш масштабного у 2022 році.

Зеленський та його дипломати витратили місяці, намагаючись пояснити лідерам НАТО, що нездатність виправити це лише збільшить ймовірність нової війни і що вони не будуть ввічливими у разі отримання нових «фіктивних обіцянок».

«Ми не сприймемо цього. Ми не гратимемо у нав'язану нам гру – ми вимагатимемо зміни політики, реальної істотної зміни політики» , — прямо заявив минулого місяця міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він дав особливо різку оцінку дипломатичним тонкощам, які, на думку деяких членів, можуть приховати відсутність прогресу.

«Рада Україна-НАТО», оголошена у вівторок Єнсом Столтенбергом, генеральним секретарем альянсу, є прикладом цього.

Він лише замінює існуючу «комісію», яка дипломатичною мовою означає дещо меншу повагу, ніж рада, проте практичної різниці не має.

Чи дійсно НАТО планує використати заявку України на членство як розмінну монету з Росією? Зеленському можна пробачити таку думку.

Коли Емманюель Макрон, президент Франції, несподівано змінив політику та підтримав заклики Великобританії та Польщі до якнайшвидшого приєднання України, це було сприйнято як серйозну зміну.

Але Le Monde повідомила про те, що думки в Єлисейському палаці є «тактичними» та «засобом впливу на конфлікт та посадки Москви та Києва за стіл переговорів».

Висновки робіть самі.

Ще одним розчаруванням для українців є заяви про те, що для НАТО було б безумством прийняти члена, який перебуває у розпалі війни.

Вони не просили нічого подібного. Вони вимагають лише конкретного шляху до членства та швидкого вступу після війни.

Існує величезна симпатія до такої точки зору, особливо у Великобританії, Польщі та країн Балтії, а з червня – і у Франції.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини, має рацію: зараз пріоритетом є перемога у війні. І доки не стане зрозуміло, як виглядатиме світ, члени НАТО не будуть впевнені, які зобов'язання вони візьмуть на себе.

Що, якщо війна закінчиться тим, що Росія все ще утримуватиме окуповані території, або миром у корейському стилі, коли тимчасове перемир'я ніколи не супроводжуватиметься офіційним припиненням бойових дій?

Саме тому Джо Байден, президент США, і канцлер Німеччини Олаф Шольц віддають перевагу аналогіям із відносинами Заходу з Ізраїлем – західним союзником поза НАТО, який, проте, отримує залізні, але насправді не кодифіковані гарантії безпеки.

У той же час, Ізраїль також має нехай і невизнаний засіб ядерного стримування, чого немає в жодного з його противників. Україна ж бореться з найбільшою ядерною державою планети і відмовилася від власної ядерної зброї 1994 року – в обмін на гарантії безпеки, які виявилися марними.