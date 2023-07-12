НАТО погодилося направити "істотний" пакет допомоги Україні — США

Президент США Джо Байден та інші лідери НАТО погодилися направити "суттєвий" новий пакет військової допомоги Україні. Про це заявила представниця Білого дому Аманда Слоут, повідомляє Ліга.net.

За її словами, лідери Альянсу одноголосно погодилися направити новий великий пакет допомоги Україні.

Вона зазначила, що НАТО проведе перше засідання Ради Україна-НАТО до зустрічі Байдена з президентом Володимиром Зеленським, на порядку денному стоятиме найближча та довгострокова підтримка України.

Також Слоут заявила, що пізніше американський лідер виступить з доповіддю про зовнішню політику, "розмірковуючи про силу та могутність Альянсу".