Мінцифри візьме участь у розробці європейського цифрового гаманця

Проект "Дія" візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця. Такого висновку дійшли на зустрічі міжнародного консорціуму POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) у Парижі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

На зустрічі консорціуму українську програму продемонстрували міжнародній спільноті. Мінцифра висунула "Дію" як претендент на розробку цифрового гаманця для ЄС. Цифровий гаманець – це програма для зберігання та використання ідентифікаційних даних.

Консорціум POTENTIAL працює над розробкою сервісу, за допомогою якого буде можливість відкривати рахунок онлайн, мати постійний доступ до прав водія в телефоні, користуватися електронним підписом, отримувати електронні рецепти на ліки.

Після демонстрації можливостей застосування Дія на зустрічі французький міністр цифрових технологій Жан-Ноель Барро зазначив, що Україна, незважаючи на війну, створює якісні сервіси. Мінцифра у пілотному проекті EU Digital Identity Wallet бере участь за підтримки Європейського Союзу у рамках проекту DT4UA. Він реалізується естонською академією електронного управління (eGovernance Academy).