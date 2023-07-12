Угорщина цього тижня обговорить вступ Швеції в НАТО – ЗМІ

Кабінет міністрів Угорщини розгляне заявку Швеції на членство в НАТО вже цього тижня.﻿ Про це телеканалу ATV розповіли неназвані особи в уряді країни, повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що угорський уряд збереться на триденну сесію, де може узгодити дату голосування парламентом ратифікації вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що прем'єр Віктор Орбан координує свої дії з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо розблокування членства скандинавської країни в НАТО.

Перед цим Сійярто наголошував﻿, що на цьому етапі ратифікація Будапештом вступу Швеції в НАТО – це "суто технічне питання".