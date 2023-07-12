Саміт НАТО розчарував українців - Atlantic Council

Поки українці осмислювали результати саміту НАТО 11 липня, по всій країні панував настрій розчарування. Хоча щорічна зустріч лідерів НАТО, яка цього разу проходить у Вільнюсі, принесла Україні низку відчутних досягнень, включаючи підтвердження постачання нової зброї та створення коаліції для навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16, у надзвичайно важливій декларації саміту не визначено чітких термінів вступу. Натомість у комюніке йдеться про "додаткові демократичні реформи та реформи в секторі безпеки", пише Atlantic Council, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ми зможемо надати Україні запрошення до вступу до Альянсу, коли союзники погодяться та умови будуть виконані" , - наголошується в документі.

Таке розпливчасте формулювання свідчило про скромний прогрес, але не відповідало очікуванням Києва. Напередодні саміту Україна та багато її міжнародних союзників закликали НАТО дати чіткий сигнал щодо майбутнього членства Києва в Альянсі.

Однак, хоча низка країн публічно підтримала заявку України на вступ, серед 31 члена Альянсу немає одностайності навколо цього питання. Напередодні зустрічі в Литві президент США Джо Байден заявив, що Україна не готова до членства в НАТО, додавши, що "передчасно" розпочинати процес вступу під час війни.

Прихильники ідеї приєднання України до НАТО вважають, що це єдиний спосіб покласти край російській агресії проти Києва та досягти стійкого миру у Східній Європі. Решта, на їхню думку, призведе лише до паузи перед новим російським вторгненням, оскільки Москва прагне досягти своєї головної зовнішньополітичної мети – знищити українську державність і назавжди повернути країну в орбіту Кремля.

Скептики у відповідь зазначають, що обіцянка прискореного членства України в НАТО після війни, найімовірніше, переконає Путіна у необхідності продовжувати воєнні дії на невизначений термін. Відсутність консенсусу призвела до того, що результати саміту НАТО у Вільнюсі виявилися невтішними.

Президент України Володимир Зеленський особисто відвідав Литву у вівторок, 11 липня, але його прибуття не змогло вплинути на ситуацію та забезпечити однозначне зобов'язання щодо членства в Альянсі, якого Україна давно прагнула.

"Сьогодні я вирушив сюди з вірою в рішення, з вірою в партнерів, з вірою в сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає часу і не оглядається на будь-якого агресора. І я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю - упевненістю в рішеннях, яких ми заслуговуємо - всі ми заслуговуємо - і яких чекає кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це велике бажання?" , - написав він у повідомленні після публікації комюніке саміту.

У своєму коментарі, опублікованому раніше у вівторок, він був жорсткішим, критикуючи нездатність НАТО визначити конкретні терміни членства як "безпрецедентну та абсурдну".

Деякі були налаштовані "ще менш дипломатично".

Колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес заявив, що ніщо не перетворить цей саміт на "великий" чи "історичний".

Деякі інші політики у Балтійському регіоні погодилися з ним.

"Це не лідерство. Це умиротворення, яке зазвичай призводить до остаточної поразки"” , - написав у Твіттері литовський депутат Жигімантас Павільйоніс.

У Києві посол із особливих доручень МЗС Олександр Щерба поставив під сумнів логіку очевидного страху деяких членів НАТО спровокувати голову Кремля Володимира Путіна.

"Стратегія "не провокувати Росію" насправді є стратегією провокування Росії. Так завжди буває з хуліганами. Чи побачить це колись Захід?" , - Написав він у Twitter.

Тим часом багато хто в Україні висловлював обурення з приводу очевидної відсутності терміновості серед міжнародних партнерів країни.

"Україні потрібне "стратегічне терпіння". Чи повинна я терпляче чекати, поки російська ракета потрапить у мою квартиру в Києві з дітьми? Чи терпляче чекати, поки моєму синові виповниться вісімнадцять і він піде воювати проти найбільшої загрози для НАТО? Зволікання варте життя!" " , – заявила виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Незважаючи на безперечні настрої розчарування в Україні, у реакції українців на новини з Литви також простежується знаменитий дух стійкості, який притаманний країні у воєнний час. "

Розчарування, але не зневіра. Наступна зупинка - Вашингтон", - написала директор Центру "Нова Європа" Олена Гетьманчук, вказуючи на саміт НАТО, який відбудеться наступного року в США.

Раніше повідомлялося, що НАТО опублікувало комюніке саміту у Вільнюсі, в якому, серед іншого, є низка згадок про Україну. У заяві, зокрема, йдеться про прогрес Києва на шляху до вступу до Альянсу. Водночас питання запрошення залишається нечітким.

Лідери НАТО пообіцяли запросити Україну долучитися до Альянсу, "коли будуть виконані умови". При цьому переліку умов, які має виконати Україна, немає.