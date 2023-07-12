Австралія передасть Україні ще 30 БТР Bushmaster — Зеленський

Австралія виділяє для України новий пакет військової допомоги. Він включає 30 бронетранспортерів Bushmaster, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський на полях саміту НАТО провів переговори з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Після зустрічі глава держави заявив що Австралія надає Україні новий пакет допомоги.

"Дякую! Новий потужний оборонний пакет, включно з 30 Bushmaster. Як завжди, маємо й повне політичне розуміння. Успішна зустріч" , - написав президент.

Допомога Австралії для України

Напередодні саміту НАТО прем'єр Австралії анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 73,5 млн доларів. За його словами, він включає 70 броньованих машин, вантажівки, причепи та машини спеціального призначення.

Варто зазначити, що раніше Австралія вже надала Україні десятки одиниць БТР Bushmaster, а також інше оборонне обладнання та боєприпаси.