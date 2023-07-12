НАТО не може назвати дату вступу України – Бербок

НАТО не може назвати чіткої дати набуття Україною членства в Альянсі з огляду на невизначений термін завершення війни, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила журналістам міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на полях саміту Північноатлантичного альянсу в Вільнюсі.

"На жаль, ми не знаємо, коли завершиться ця жахлива війна… Отже, логічно, що ми не можемо назвати якихось фіксованих дат. Якби ми мали фіксовану дату, війна мала би завершитися до цього часу. Але в політиці, особливо зовнішній, йдеться не про бажання, а про те, як поводитися з реальністю… Ми не можемо зазирнути в майбутнє", - сказала Бербок.

Водночас вона наголосила, що "майбутнє України – в НАТО".

Німецький дипломат назвала кроками наближення до Альянсу підготовку українських військових, передачу Києву озброєнь західного зразка, а також започаткування Ради НАТО-Україна. До набуття повноправного членства партнери будуть підтримувати Україну в її боротьбі, запевнила вона і нагадала про новий пакет допомоги від ФРН на 700 млн євро.

Коментуючи безпекові гарантії для України, вона зазначила, що вони складаються з коротко-, середньо- та довгострокових заходів для зміцнення оборони, а також економічних гарантій і відбудови інфраструктури.

"Європейський континент зможе жити в мирі лише тоді, коли Україна знову буде жити в мирі та буде вільною. У Європі не повинно бути - і не буде - сірих безпекових зон" , - підкреслила міністр.

Вона також зауважила, що розв'язана Росією війна проти України "веде не до зменшення безпеки в Європі, а до збільшення спільної безпеки".

Крім того, Бербок зауважила, що напередодні була вражена тим, як багато людей вітали Президента України на центральній площі Вільнюса.