Україна і Швеція співпрацюватимуть в оборонних закупівлях

Україна і Швеція на полях саміту НАТО у Вільнюсі підписали угоду про співпрацю у сфері оборонних закупівель.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, який проводить зустрічі на полях саміту НАТО.

Міністр оголосив про підписання між Києвом і Стокгольмом угоди про співпрацю в оборонних закупівлях.

"Цей документ надає великі можливості і нашим Збройним силам, і шведським компаніям – як SAAB та інші. Дякую моєму другу і колезі Полу Йонсону. Нас об’єднують спільні кольори і спільні цінності", – написав Резніков.