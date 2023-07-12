Зеленський про перший день саміту НАТО: Результати гарні
Президент Володимир Зеленський заявив про важливість визнання самітом НАТО відсутності вимоги виконання Плану дій щодо членства, повідомляє Європейська правда.
Про це він заявив під час пресконференції на саміті НАТО у Вільнюсі.
Зеленський назвав важливим результат саміту, який визнав, що Україні не потрібно виконувати ПДЧ на шляху до членства.
Президент подякував за таке визнання.
"Результати саміту гарні, але якби було запрошення, були б ідеальними", – наголосив Зеленський.
Перед самітом Зеленський заявив, що Україна має отримати запрошення до НАТО, коли дозволять безпекові умови.