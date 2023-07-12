Глава розвідки РФ обговорював із головою ЦРУ "що робити з Україною"

Глава Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що наприкінці червня 2023 року розмовляв із головою ЦРУ Вільямом Бернсом про те, що робити з Україною. З посиланням на російські ЗМІ, повідомляє Українська правда.

"Так, справді, розмова відбулася наприкінці минулого місяця. Приводом для телефонної розмови, як я це оцінюю, з боку американського колеги були події 24 червня. Зрозуміло, як я відповів на це питання про те, що сталося.

Мені здається, що це був переважно привід, тому що основна частина розмови була зосереджена на обговоренні теми та подій навколо України. Думали, розмірковували, а що робити з Україною" , - заявив Наришкін.

За словами Наришкіна, розмова з директором ЦРУ тривала близько години. Він також додав, що можливість особистої зустрічі із головою ЦРУ зберігається.