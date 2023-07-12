ЗСУ про наступ: Є частковий успіх у напрямку Бердянська

Збройні Сили України мають частковий успіх у наступі у напрямку Бердянська, ініціатива в руках українських воїнів. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, ЗСУ системно вибивають ворога з позицій і просуваються вперед, на Бердянському напрямку є частковий успіх уздовж лінії фронту.

"Б'ємо по противнику, ведемо контрбатарейну боротьбу, розмінування. Мудрість каже, що сапери йдуть повільно, але не варто їх квапити. Ворог чинить запеклий опір, ми тиснемо і знищуємо бойовий потенціал росіян" , — заявив Шершень.

Він зазначив, що минулої доби на Таврійському напрямку ліквідовано 68 росіян, 156 отримали поранення, четверо загарбників потрапили в полон, знищено 22 одиниці озброєння і техніки.