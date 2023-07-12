Кабмін збільшив кількість бюджетних місць на підготовку фахівців за трьома напрямками
Кабінет Міністрів України збільшив державне замовлення на 2023 рік на підготовку фахівців медичних спеціальностей, соціальних працівників і робітничих кадрів - загалом на 3,5 тис. осіб. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.
"Ми не лише реагуємо на нинішні потреби країни, адже в нас зараз великий запит на медиків, психологів, реабілітологів, ми збільшуємо кількість бюджетних місць для підготовки таких спеціалістів уже цього року", - ідеться в повідомленні.
Як наголосили в МОН, це означає збільшення бюджетних місць за відповідними напрямками у навчальних закладах.
"Ми враховуємо наші потреби на майбутнє - масштабне відновлення та модернізація потребуватиме залучення великої кількості працівників робітничих спеціальностей, інженерно-технічних спеціалістів, ІТ-фахівців. Тому вже в поточному році кількість фахівців, яких готуватимуть за кошти бюджету за цими спеціальностями, також зросте", - зазначили в міністерстві.
Так, у 2023 році збільшується державне замовлення на підготовку робітничих кадрів - на 1 821 особу, соціальних працівників - на 200 осіб, психологів і медичних психологів - на 140 осіб, спеціалістів зі спеціальності "Терапія та реабілітація" - на 1 305 осіб.
Також у державному замовленні визначено пріоритетні галузі підготовки фахівців найпотрібніших спеціальностей, а саме: інженерно-технічні, педагогічні та природничі.
Зокрема, збільшено обсяги державного замовлення за спеціальностями:
- автоматизація,
- комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка;
- інформаційно-вимірювальні технології;
- соціальна робота;
- озброєння та військова техніка;
- міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
- психологія;
- безпека державного кордону.