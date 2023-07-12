Кабмін збільшив кількість бюджетних місць на підготовку фахівців за трьома напрямками

Кабінет Міністрів України збільшив державне замовлення на 2023 рік на підготовку фахівців медичних спеціальностей, соціальних працівників і робітничих кадрів - загалом на 3,5 тис. осіб.﻿ Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Ми не лише реагуємо на нинішні потреби країни, адже в нас зараз великий запит на медиків, психологів, реабілітологів, ми збільшуємо кількість бюджетних місць для підготовки таких спеціалістів уже цього року" , - ідеться в повідомленні.

Як наголосили в МОН, це означає збільшення бюджетних місць за відповідними напрямками у навчальних закладах.

"Ми враховуємо наші потреби на майбутнє - масштабне відновлення та модернізація потребуватиме залучення великої кількості працівників робітничих спеціальностей, інженерно-технічних спеціалістів, ІТ-фахівців. Тому вже в поточному році кількість фахівців, яких готуватимуть за кошти бюджету за цими спеціальностями, також зросте" , - зазначили в міністерстві.

Так, у 2023 році збільшується державне замовлення на підготовку робітничих кадрів - на 1 821 особу, соціальних працівників - на 200 осіб, психологів і медичних психологів - на 140 осіб, спеціалістів зі спеціальності "Терапія та реабілітація" - на 1 305 осіб.

Також у державному замовленні визначено пріоритетні галузі підготовки фахівців найпотрібніших спеціальностей, а саме: інженерно-технічні, педагогічні та природничі.

Зокрема, збільшено обсяги державного замовлення за спеціальностями: