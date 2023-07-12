Зеленський: Касетні боєприпаси для України – це про справедливість
Президент Володимир Зеленський переконаний, що надання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами відновлює справедливість у відповідь на обстріли росіянами аналогічними снарядами, повідомляє Українська правда.
Про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Вільнюсі.
"Росія використовує постійно кластерні снаряди (касетні боєприпаси – ред.) на нашій території. Воює виключно на нашій землі. Вбиває наших людей.
І ту допомогу, яку ми можемо отримати від Сполучених Штатів Америки щодо рішення щодо кластерних снарядів – це на використання суто по військових цілях суто на тимчасово купованих територіях України", — заявив він.
Зеленський запевнив, що використання касетних боєприпасів буде знаходитись під контролем.
"Це про справедливість, ми захищаємось, не використовуючи відповідну зброю по території інших держав", - зазначив президент.