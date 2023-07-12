Зеленський: Касетні боєприпаси для України – це про справедливість

Президент Володимир Зеленський переконаний, що надання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами відновлює справедливість у відповідь на обстріли росіянами аналогічними снарядами, повідомляє Українська правда.

Про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Вільнюсі.

"Росія використовує постійно кластерні снаряди (касетні боєприпаси – ред.) на нашій території. Воює виключно на нашій землі. Вбиває наших людей.

І ту допомогу, яку ми можемо отримати від Сполучених Штатів Америки щодо рішення щодо кластерних снарядів – це на використання суто по військових цілях суто на тимчасово купованих територіях України" , — заявив він.

Зеленський запевнив, що використання касетних боєприпасів буде знаходитись під контролем.