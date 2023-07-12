Кремль: гарантії від G7 для України зазіхають на безпеку Росії
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає надання гарантій безпеки для України від країн "Великої сімки" як посягання на безпеку Росії, повідомляє Українська правда.
"Тема вступу України до НАТО – ми дуже негативно ставимося до цього. Ця тема безпосередньо корелює із заявою, яка пролунала, про те, що країни "сімки" сьогодні нададуть гарантії безпеки й озвучать цей факт щодо України. Ми вважаємо це надзвичайно помилковим і потенційно дуже небезпечним", — сказав він.
"Надаючи будь-які гарантії безпеки Україні, ці країни фактично ігнорують міжнародний принцип неподільності безпеки... Тобто надаючи гарантії безпеки Україні, вони зазіхають на безпеку Росії", — додав речник Путіна.
Пєсков у дусі російської пропаганди додав, що вважає НАТО "наступальним альянсом", який несе небезпеку.