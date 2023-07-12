Для вступу до НАТО Україні потрібна здорова демократія – Кірбі

Україні не потрібен "План щодо набуття членства" (ПДЧ) для вступу до НАТО, оскільки через тісну співпрацю з Україною упродовж останніх 16 місяців союзники переконалися у її військовому потенціалі. Але потрібні реформи – політичні, правові, реформи демократичних інституцій.﻿ Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

Він зауважив, що США розуміють перешкоди на шляху до політичних реформ у розпал війни. І президент США переконаний – партнери мають продовжувати зосереджуватися на українських потребах на полі бою.

Кірбі нагадав, що вступ до НАТО - це процес, і його повинні були пройти і Фінляндія, і Швеція від подання заявки і до вступу.

"Частиною цього процесу є наявність здорової, живої демократії та здорових, життєздатних, стійких демократичних інститутів. І в Україні ще є над чим працювати в цьому плані" , – наголосив Кірбі.

Серед необхідних реформ, за його словами, викорінення корупції, розбудова демократичних інститутів, сильна судова система, верховенство права та інші ключові показники, необхідні кожній країні, яка прагне стати членом НАТО.

За його словами, союзники і партнери не втомляться підтримувати Україну, незалежно від того, є вона в альянсі чи ні.

"Ми повинні пам’ятати, що українці воюють і гинуть за свою країну. І маємо зосередитися на тому, щоб допомогти їм досягти успіху. Потім ми визначимо шлях для можливого членства у НАТО, який дасть Україні час і простір для роботи над деякими з реформ, водночас маючи зобов’язання та гарантії безпеки від Заходу" , – підсумував Кірбі.

Оцінюючи Збройні сили України, Джон Кірбі сказав, що вони без сумніву “наближаються до оперативної сумісності з НАТО” та у ході війни позбулися багатьох старих радянських систем і радянсько-російських способів використання цих можливостей. Те, як українці діють на полі бою сьогодні, безумовно, є західним типом поведінки на полі бою, сказав Кірбі.