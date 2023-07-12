Україна готує два механізми для відновлення морського судноплавства

Україна потребує повного розблокування морських портів. Наразі влада опрацьовує два варіанти для відновлення повного морського експорту: перший передбачає воєнний супровід цивільних суден, а другий - заклик до Росії від міжнародної спільноти.﻿ Про це, з посиланням на дослідження Центру транспортних стратегій, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

"Військові зараз можуть забезпечити захист караванів цивільних суден та мінну безпеку. Андрій Клименко, керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, говорить, що захистити цивільні судна можуть партнери, зокрема, Туреччина. Тож один із варіантів, за його словами, - максимально широке залучення до операцій з українським експортом і імпортом суден турецьких судновласників, по яким Росія не наважиться стріляти" , - пише видання.

Другий варіант - створити дві постійні чорноморські військово-морські групи з кораблів Болгарії, Румунії, Туреччини та України, вказує експерт. Перша група передбачатиме патрульні або ескортні кораблі для захисту свободи судноплавства в секторі від Босфору до Одеси. Друга - група протимінних кораблів та тральщиків, для боротьби з тими тисячами морських мін.

"Паралельно з мілітарним підсиленням, активізується і робота на дипломатичному фронті. Зокрема, Мінвідновлення ініціює проведення у липні сесії Міжнародної морської організації стосовно безпеки судноплавства в Чорному морі. Попередньо про це вже домовились із Данією, також були підключені українські посли в морських державах.