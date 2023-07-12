Столтенберг назвав завдання нової Ради Україна-НАТО
На саміті НАТО у Вільнюсі було ухвалено рішення створити замість Комісії Україна-НАТО нову Раду Україна-НАТО. Він вирішуватиме кризові питання. Про це, з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час спільної з президентом Володимиром Зеленським прес-конференції у Вільнюсі, повідомляє РБК-Україна.
"У Раді головуватиму я, тому ніхто блокувати індивідуально не буде. У нас можуть проводитися кризові консультації. Якщо Зеленський захоче приєднатися - ніхто не блокуватиме" , - сказав він, відповідаючи на запитання, чи зможе Угорщина заблокувати засідання Ради.
За його словами, це один із елементів, щоб наблизити Україну до членства в НАТО.
"Ми будемо як рівні і вирішуватимемо в рамках кризових консультацій, які можуть скликати будь-який член Ради" , - додав він.
Столтенберг повідомив, що заснування Ради Україна-НАТО є одним із трьох елементів пакету, який узгоджено у Вільнюсі, щоб наблизити Україну до НАТО.
"Крім того, мета – зміцнити політичні зв'язки", - сказав він.
За його словами, Рада відрізняється від попередньої Комісії насамперед тим, що вона має право приймати рішення. Передбачено зустрічі на рівні глав урядів, міністрів та на військовому рівні.
"Це буде важливою політичною установою, ми зможемо працювати як рівні" , - додав генсек.