Столтенберг назвав завдання нової Ради Україна-НАТО

На саміті НАТО у Вільнюсі було ухвалено рішення створити замість Комісії Україна-НАТО нову Раду Україна-НАТО. Він вирішуватиме кризові питання. Про це, з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час спільної з президентом Володимиром Зеленським прес-конференції у Вільнюсі, повідомляє РБК-Україна.

"У Раді головуватиму я, тому ніхто блокувати індивідуально не буде. У нас можуть проводитися кризові консультації. Якщо Зеленський захоче приєднатися - ніхто не блокуватиме" , - сказав він, відповідаючи на запитання, чи зможе Угорщина заблокувати засідання Ради.

За його словами, це один із елементів, щоб наблизити Україну до членства в НАТО.

"Ми будемо як рівні і вирішуватимемо в рамках кризових консультацій, які можуть скликати будь-який член Ради" , - додав він.

Столтенберг повідомив, що заснування Ради Україна-НАТО є одним із трьох елементів пакету, який узгоджено у Вільнюсі, щоб наблизити Україну до НАТО.

"Крім того, мета – зміцнити політичні зв'язки" , - сказав він.

За його словами, Рада відрізняється від попередньої Комісії насамперед тим, що вона має право приймати рішення. Передбачено зустрічі на рівні глав урядів, міністрів та на військовому рівні.