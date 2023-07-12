Україна домовляється з Болгарією про купівлю ядерних реакторів — Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив інформацію про проведення переговорів з Болгарією щодо купівлі Україною двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого енергетичного обладнання, повідомляє Укрінформ.

"Я можу сказати, що йдуть перемовини. У нас зараз немає в системі Запорізької АЕС, але є високий рівень готовності третього блоку на Хмельницькій станції. Відповідно, це дало б нам можливість пришвидшити генерацію додатково в систему" , - сказав Галущенко.

За його словами, встановлення реакторів планується під час війни спільно з американською компанією Westinghouse.

"Ми не залежні від Росії вже зараз і не будемо залежати в будь-якому технічному обслуговуванні" , – додав Галущенко.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло﻿, що Україна близька до укладення угоди з Болгарією щодо купівлі двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання. Згідно з угодою, перемовини якої ще тривають, болгарська державна енергетична компанія NEK продасть українській атомній держкомпанії "Енергоатом" обладнання з недобудованої АЕС "Белене" щонайменше за 600 млн євро.