Зростання цін на АЗС продовжуватиметься

Після повернення повної ставки ПДВ на пальне бензин А-95 подорожчав у середньому на 3 гривні. Про це повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн на своїй сторінці у Фейсбук, повідомляє ЛігаБізнес.

Динаміка у роздрібній мережі:

Бензин А-95 - плюс 3,01 грн/л (зростання податкового навантаження на 11 грн/л);

Дизпальне - плюс 3,45 грн/л (8 грн/л);

Автогаз - 1,47 грн/л (3 грн/л).

Найбільший приріст показали економ-мережі, що торгують в нижньому ціновому діапазоні та мають найменшу маржу. Й навпаки, преміум-мережі були дещо стриманіші.

Орієнтиром щодо майбутніх змін є оптовий ринок, який почав зростати ще напередодні податкових змін:

Бензин А-95 - 7,74 грн/л;

Дизпальне - 6,97 грн/л.

За словами Куюна, наразі відіграв фактор ПДВ, на черзі - акциз. Через те, що трейдери завезли великий обсяг пального усіх марок у травні-червні, запаси з «низьким» акцизом будуть мінімум до початку серпня.

На майбутню ціну крім закупівельної вартості також може вплинути фактор «оптимізації» нових податків, зокрема ПДВ.