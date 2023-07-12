Зростання цін на АЗС продовжуватиметься
Після повернення повної ставки ПДВ на пальне бензин А-95 подорожчав у середньому на 3 гривні. Про це повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн на своїй сторінці у Фейсбук, повідомляє ЛігаБізнес.
Динаміка у роздрібній мережі:
- Бензин А-95 - плюс 3,01 грн/л (зростання податкового навантаження на 11 грн/л);
- Дизпальне - плюс 3,45 грн/л (8 грн/л);
- Автогаз - 1,47 грн/л (3 грн/л).
Найбільший приріст показали економ-мережі, що торгують в нижньому ціновому діапазоні та мають найменшу маржу. Й навпаки, преміум-мережі були дещо стриманіші.
Орієнтиром щодо майбутніх змін є оптовий ринок, який почав зростати ще напередодні податкових змін:
- Бензин А-95 - 7,74 грн/л;
- Дизпальне - 6,97 грн/л.
За словами Куюна, наразі відіграв фактор ПДВ, на черзі - акциз. Через те, що трейдери завезли великий обсяг пального усіх марок у травні-червні, запаси з «низьким» акцизом будуть мінімум до початку серпня.
На майбутню ціну крім закупівельної вартості також може вплинути фактор «оптимізації» нових податків, зокрема ПДВ.
"Вже є сигнали, що спеціалісти по «скручуванню» ПДВ побігли по трейдерах, пропонуючи свої послуги. Половина ринку точно скористується цими пропозиціями, принаймні так було до війни. Відповідно половина мереж, переважно «економ-частина» отримає більш низьку собівартість й буде намагатись конкурувати більш низькою ціною. Це буде гальмувати ціну у «брендів», які здебільшого не хочуть гратися в ігри з ПДВ. Думаю, 3-4 грн на літрі цей фактор цілком може зрізати", - підсумував експерт.