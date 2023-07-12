До коаліції F-16 увійшло вже понад 10 держав НАТО – Столтенберг

До коаліції з підготовки українських пілотів для літаків F-16 вже увійшли понад 10 країн Альянсу, які планують розпочати тренування вже до кінця літа поточного року, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг у Вільнюсі під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським перед першим засіданням Ради Україна-НАТО.

"Вчора група союзників по НАТО утворили коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16. Ця ініціатива була оголошена Нідерландами й Данією, і я вітаю той факт, що ще кілька країн-союзниць до неї приєдналися. Тож підготовка до цього вже проводиться і тренування розпочнеться так швидко, як це можливо. Як говорять союзники, тренування почнеться вже цього літа.

Останній раз, як я бачив перелік (країн), там було десять, а може й більше країн-союзниць, які нині є учасниками цієї коаліції. Вони мають намір розпочати якомога швидше, і це надасть можливість пізніше прийняти рішення щодо надання F-16" , - сказав керівник Альянсу.

За його словами, всі домовленості, гарантії, документи та зустрічі є, безумовно, важливими, але найбільш важливим й невідкладним зараз є надати для України та для її Збройних сил достатньо зброї для забезпечення перемоги у війні проти російської агресії.

"Було надзвичайно важливим, що після цієї зустрічі ми бачили нові оголошення від країн-членів. Франція зобов’язалася поставити крилаті ракети великої дальності. Німеччина вчора оголосила про новий великий пакет, що включає більше систем протиповітряної оборони та більше броньованих машин. Сполучені Штати оголосили про новий великий пакет боєприпасів для зброї, як і багато інших країн-союзниць" , - зазначив Столтенберг.

Він підкреслив, що найтерміновішим завданням є забезпечити, щоб Україна вистояла.