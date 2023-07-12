Здорожчання овочів та фруктів: як змінилась вартість борщового набору

Вартість борщового набору в Україні за останні 5 років зросла у 2,2 рази, а лише за останній рік – у 1,4 рази, повідомляє Економічна правда.

Для розрахунку собівартості вартості борщового набору враховувалися ціни на капусту, картоплю, буряк, моркву, цибулю, томатну пасту, а також свинину. До розрахунку не бралися приправи (сіль, перець тощо), які зазвичай додаються за смаком.

Усі ціни порівнювались на порталі Мінфін, де середня вартість продуктів формується на основі даних різних супермаркетів.

Вартість борщового набору

Зібрати борщовий набір зараз можна майже за 190 грн. Левову частку грошей треба віддати саме за м’ясо. Приготувати пісний борщ коштуватиме близько 80 грн. Також велика частина витрат піде на томатну пасту.

До прикладу, компанія "Чумак", яка є одним з найбільший виробник кетчупів, томатної пасти та майонезів в Україні, зупинила свою роботу в окупованій Каховці після 24 лютого 2022 року.

У травні 2022 року "Чумак" переїхав на Волинь, де з того часу виробляє томатну пасту і соус "Чумак Херсонський". На початку лютого 2022 року томатна паста "Чумак" в середньому коштувала 26,4 грн за пачку. У квітні її вартість зросла до 35,7 грн, а станом на липень 2023 року продукція здорожчала до 76,1 грн.

На початок липня вартість борщового набору була ще вищою – 193,5 грн. Тоді ціни були вищими майже на всі продукти, крім буряка та томатної пасти. До прикладу, кілограм капусти коштував 51 грн.

У червні купити продукти для борщового набору можна було за 188 грн. Нижчими були ціни на картоплю, буряк та томатну пасту, натомість цибуля та морква коштували дорожче.

За рік, від початку вторгнення, цибуля стала лідером серед овочів за рівнем здорожчання. На це є об’єктивні причини – близько 35% українського ринку цибулі базувалися у Херсонській області.

Навіть після звільнення Херсону та частини регіону, українські поля все ще залишаються замінованими та непридатними для роботи.

Як змінювалась вартість борщового набору

На початок травня вартість борщового набору становила 191 грн. При цьому, вартість картоплі та буряка була вдвічі меншою, ніж на 10 липня. А от вартість капусти – більш, ніж вдвічі вищою.

У квітні зібрати борщовий набір можна було за 187,9 грн. Так само низькими були ціни на картоплю та буряк, а капуста коштувала значно дорожче – 66 грн за кілограм.

У Національному банку України пояснювали, що капуста дорожчає через міжсезоння постачань ранніх сортів, морква та цибуля – через вичерпання запасів в Україні та за кордоном

Загалом, за останні 4 місяці найменше змінювалась вартість свинини – в межах кількох гривень. Помітно зростала вартість картоплі та буряка. А вартість моркви та томатної пасти знизилась порівняно з квітнем.