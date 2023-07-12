Українка ледь не посварилася з радником Байдена на саміті НАТО

На тлі саміту НАТО у Вільнюсі через відсутність запрошення України до Альянсу відбулася "напружена розмова" між радником з нацбезпеки США Джейком Салліваном та виконавчою директоркою Центру протидії корупції Дарією Каленюк, повідомляє Ліга.net.

На брифінгу в Вашингтоні Каленюк емоційно поцікавилася, яких реформ не вистачає союзникам, щоб Україну запросили до Альянсу.

"Будь ласка, порадьте мені: що мені сказати синові? Що президент Байден і НАТО не запросили Україну в НАТО, тому що він боїться Росії? Боїтеся, що Росія програє? Боїтеся перемоги України? Або про непублічні канали зв'язку з Кремлем, який є терористичною організацією, щоб добитися Мінська-3? Чи готувати сина в солдати і воювати проти росіян, коли через сім років йому буде 18?" , – спитала вона Саллівана.

Представник адміністрації Байдена подякував їй за зусилля з просування демократії, закликав українців протистояти російській агресії, вказав на "величезний потенціал", який США передали Україні для такої боротьби, і нагадав про постійну солідарність з боку Вашингтона та інших партнерів.

За його словами, Байден "був чітким і прямолінійним" у коментарях щодо України та НАТО, "і дещо з того, що ви сказали у своїх коментарях про мотиви, я думаю, було абсолютно необґрунтованим і невиправданим".

Салліван повторив за президентом США, що взяти Україну в НАТО зараз – це втягнути весь Альянс у війну проти РФ. Він порадив Каленюк "залишити інсинуації чи підтексти за дверима, щоб ми могли поговорити один з одним з доброї волі".

Потім він вказав їй, що "американський народ заслуговує на певну подяку", але додав, що "насправді несе цей тягар народ України, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати його. І ми робитимемо це, і я особисто робитиму це кожен божий день".