Financial Times дізналося деталі гарантій безпеки G7 для України
Країни "Великої сімки" (G7) узгодили загальні рамки для надання довгострокових гарантій безпеки Україні. Про це, з посиланням на Financial Times, повідомляє РБК-Україна.
Як пише видання, зобов'язання включатимуть:
- постачання сучасної військової техніки на суші, у повітрі та на морі;
- підготовку українських військових;
- обмін розвідувальними даними;
- допомога у кіберзахисті.
Україна, зі свого боку, зобов'язується провести реформи, зокрема, судової системи та цивільного контролю над збройними силами.