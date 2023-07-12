Financial Times дізналося деталі гарантій безпеки G7 для України

Financial Times дізналося деталі гарантій безпеки G7 для України
Фото: G7

Країни "Великої сімки" (G7) узгодили загальні рамки для надання довгострокових гарантій безпеки Україні. Про це, з посиланням на Financial Times, повідомляє РБК-Україна.

Як пише видання, зобов'язання включатимуть:

  • постачання сучасної військової техніки на суші, у повітрі та на морі;
  • підготовку українських військових;
  • обмін розвідувальними даними;
  • допомога у кіберзахисті.

Україна, зі свого боку, зобов'язується провести реформи, зокрема, судової системи та цивільного контролю над збройними силами.

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