Зеленський: Рада Україна-НАТО буде інструментом інтеграції, а не партнерства

Президент Володимир Зеленський упевнений, що Рада Україна-НАТО буде інструментом інтеграції України в альянс, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у Telegram.

"Усі ми потребуємо визначеності, зокрема інституційної визначеності. І дуже добре, що Рада Україна-НАТО дійсно може дати нам необхідну інституційну визначеність. Для нас важливо, що Рада Україна-НАТО буде інструментом інтеграції, а не просто партнерства".

Зеленський зазначив, що на шляху в НАТО Україна потребує дієвих гарантій безпеки, і такий пакет гарантій є, треба лише його підтримати та приєднатись до нього.

Також президент наголосив, що Україні не потрібен План дій щодо членства в НАТО, і "це справедливо".

"Окремо хочу звернути увагу на формулювання щодо "умов", до яких маємо прийти, щоб отримати запрошення в НАТО. Абсолютна більшість наших людей розраховує на конкретику щодо цих умов. Ми сприймаємо їх саме як безпекові умови. Ми розуміємо, що Україна не може стати членом НАТО, поки триває війна. Але потім це буде наша спільна сила – коли Україна приєднається до Альянсу".

Що передувало: Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства:

Нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натовських стандартів тренування та доктрин. Створення Ради Україна-НАТО, яка, як сказав генсек Альянсу Єнс Столтенберг, стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, де сторони "зустрічаються як рівні". Скасування вимоги Плану дій щодо членства України в НАТО, що скоротить шлях України "з двокрокового до однокрокового процесу".

За словами Столтенберга, Україну запросять приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті певні умови.