У Вільнюсі розпочалася зустріч Зеленського та Байдена
На полях саміту НАТО у Вільнюсі розпочалася зустріч президентів України і США, повідомляє Європейська правда.
Про це у своєму Twitter повідомив Володимир Зеленський.
"Почалася зустріч із паном президентом США Байденом. У полі зору – безпека та все, що її посилює. Буде змістовно", – написав Зеленський.
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван раніше повідомляв, що Байден обговорить з президентом України питання передачі Києву далекобійних ракет.
Зеленський говорив, що на зустрічі з президентом США проситиме про надання далекобійної зброї.
Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто надсилати Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.