Міноборони РФ розповіло, скільки і яких озброєнь здала "ПВК Вагнер"

Міністерство оборони РФ заявило, що група "Вагнер" уже завершує передачу своїх озброєнь і військової техніки у Збройні сили. Йдеться про понад 2 тисячі одиниць, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили пропагандисти з "РИА Новости".

Повідомляється, що серед іншого передано сотні танків, РСЗВ "Град", "Ураган", ЗРК "Панцир", самохідні артилерійські установки, бронетранспортери та інше.

Також нібито прийнято понад 2,5 тис. тонн різних боєприпасів і близько 20 тис. одиниць стрілецького озброєння.

Пропагандисти стверджують, що всю техніку та озброєння доправляють у тилові райони, де ремонтно-відновлювальні підрозділи ЗС РФ проводять техобслуговування і підготовку для подальшого використання.

Опублікували навіть кадри приймання озброєнь.