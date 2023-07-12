Британія вимагає від Зеленського бути вдячним за допомогу

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес різко відповів на критику президента Володимира Зеленського на адресу країн НАТО, які не дали Україні офіційного запрошення та не назвали часових рамок вступу до Альянсу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Воллес заявив на полях саміту НАТО у Вільнюсі із посиланням на The Guardian .

За його словами, українці поспішали отримати всю необхідну допомогу та не завжди висловлювали подяку за неї.

"Хочемо ми цього чи ні, але люди хочуть бачити дещицю подяки" , — сказав міністр.

"Іноді ви просите країни відмовитися від своїх власних запасів зброї" , — сказав Воллес, додавши, що неодноразові вимоги на адресу Заходу можуть призвести до неприйняття серед деяких ключових груп населення.

"Іноді доводиться переконувати законодавців на (Капітолійському) пагорбі в Америці" , — додав він.

Воллес розповів, що торік він їздив до України, щоб одержати список закупок зброї.

"Знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли проїхав 11 годин, щоб одержати список" , — констатував міністр.

При цьому Воллес додав, що розуміє, що Зеленський звертався до українців.

Як повідомлялось, на саміті НАТО країни "Групи семи" погодили гарантії для України.