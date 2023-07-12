Генштаб: На п’яти напрямках на сході країни тривають важкі бої

Російські війська надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках − тут тривають важкі бої, лише за добу відбулось 22 бойових зіткнення, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, росіяни завдали авіаційних ударів в районах Ступочок, Олександро-Шультиного, Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Лиман, Богданівка, Хромове, Іванівське та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники, перебуваючи під щільним вогнем авіації та артилерії противника, успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Пантелеймонівки Донецької області. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Авдіївка, Веселе, Водяне та Желанне Перше Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки. Здійснили обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка та Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Золотої Ниви, Макарівки і Рівнополя та здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Окупанти обстрілювали з артилерії понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Новодарівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Антонівка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон. Водночас Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області було пряме влучання по готелю "Дюна", у результаті чого уночі окупанти активно вивозили вантажівками тіла російських військовослужбовців до місцевого моргу.

Росіяни посилили контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області.

Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців, перевіряють особисті документи та мобільні пристрої, намагаючись залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність. Протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Гута-Студенецька Чернігівської області; Винторівка, Манухівка Сумської області та Відродженівське, Ізбицьке, Землянки Харківської області.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 − по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ окупантів.