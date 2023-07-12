Зеленський: Ми не проміняємо навіть село з одним дідом на жоден статус

Президент Володимир Зеленський виключив можливість будь-яких компромісів стосовно майбутнього членства України в НАТО в контексті ймовірних переговорів із державою-агресором щодо територій, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив Зеленський на пресконференції 12 липня за підсумками Вільнюського саміту НАТО.

Голова держави прокоментував інформацію, що США й Німеччина нібито навмисне ухиляються від надання Україні чітких часових меж вступу в Північноатлантичний альянс на випадок, якщо питання членства стане об’єктом переговорів із РФ.

"Я впевнений, що зрадницької позиції не буде від Байдена і Шольца, але при цьому я повинен сказати, що ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід.

Ми не віддамо наших територій і ніколи не будемо міняти на заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери".

Нагадаємо, Білий дім виступає проти швидкого вступу і запрошення України, зокрема через те, що у команді Байдена вважають за необхідне лишити для України простір для торгівлі з Росією. Мовляв, "а якщо виникне ідея обміняти мир на невступ України до НАТО?"

Президент Володимир Зеленський вважає, що умови вступу України до НАТО, висунуті членами Альянсу у рішенні саміту, є безпековими. Коментуючи рішення НАТО про те, що запрошення до вступу надійде тільки після "виконання умов", Зеленський запевнив, що у нього є своє розуміння того, коли це станеться.