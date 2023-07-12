Андрющенко: У окупованому Маріуполі ввечері пролунали вибухи
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи увечері 12 липня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
"В Маріуполі вибухи. Окупанти завели платівку про ППО, місцеві повідомляють про гучний звук з західного напряму на схід (з Запоріжжя в бік Лівобережжя Маріуполя) та одночасну спробу щось перехопити в повітрі".
Він також додав, що авіація і ППО окупантів активно працювали і над узбережжям в Маріупольському районі.