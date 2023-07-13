Шлях України до членства в НАТО став коротшим, але не швидшим, - Кулеба

Під час саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі були ухвалені важливі рішення, які дозволять скоротити шлях України в НАТО, але не пришвидшити. ﻿Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, пише Максим Шушко, РБК-Україна.

Серед рішень саміту міністр закордонних справ України виділив скасування ПДЧ, з його слів, ще пів року тому ніхто навіть не наважувався говорити про це. Також, вкрай важливим є створення ради Україна-НАТО.

"Ми наполягли, щоб в правилах процедури Україна-НАТО було написано, що це інструмент наближення України до НАТО. Тому все заточується під прискорення нашого членства в Альянсі" , - сказав Кулеба.

Міністр додав, що шлях України до членства в НАТО став коротшим, але не швидшим, тому ми маємо реалізувати рішення саміту таким чином, щоб пришвидшити нашу інтеграцію.

Результати саміту НАТО

11 та 12 липня, у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала Україна. Напередодні країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про: