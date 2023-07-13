ISW: Саміт НАТО продемонстрував провал довоєнних цілей РФ

Саміт НАТО у Вільнюсі продемонстрував, наскільки російське повномасштабне вторгнення в Україну відкинуло назад цілі, заради яких, як стверджує Кремль, він розпочав війну, вважає Інститут вивчення війни, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Мета запобігти розшире ﻿﻿ нню НАТО і, більше того, згорнути попередні раунди розширення Альянсу і відтіснити НАТО від кордонів Росії була однією із заявлених вимог Кремля перед вторгненням в Україну. Кремль постійно повторював цю мету протягом усієї війни.

Відсутність загального резонансу в російському інформаційному просторі з приводу подій на саміті НАТО, а також вступ Фінляндії до НАТО і згода Туреччини надіслати протокол про вступ Швеції, найімовірніше, свідчить про те, що Кремль усвідомив ці поразки і не хоче про них згадувати" , — йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що у російському інформаційному просторі про саміт НАТО повідомлялося неупереджено і приглушено, що не відповідає масштабній поразці, яку саміт фактично представляє для довоєнних цілей РФ.