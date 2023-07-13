КНДР провела другий пуск міжконтинентальної балістичної ракети

КНДР підтвердила проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-18" із двигуном на твердому паливі, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Заявлено, що балістична ракета після пуску пролетіла 1001 км за 4491 секунду на максимальній висоті 6648 км і впала в Японське море. Це був другий пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети після першого випробувального запуску 13 квітня.

Повідомляється, що Рада Безпеки ООН проведе 13 липня термінове засідання у зв'язку з останнім запуском ракети КНДР. Про це повідомило постпредство Великої Британії при ООН.

Учора, 12 липня, КНДР запустила﻿ невідому балістичну ракету у напрямку Японського моря сьогодні вночі, 12 липня.