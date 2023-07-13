Джонсон: Немає виправдань відстроченню членства України в НАТО

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав США не піддаватися втомі від війни РФ проти України. Про це він розповів в інтерв'ю каналу CNN, повідомляє Ліга.net.

За його словами, не може бути жодних виправдань чи причин, щоб відкладати членство України в НАТО.

"Дуже важливо встановити, що Україна на шляху до членства в НАТО. Останнє заперечення полягало в тому, що це буде провокацією для Володимира Путіна. Що ж, ми бачили, що відбувається, коли ви не маєте України в НАТО, ви провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років" , — сказав Джонсон.

Він зазначив, що, крім росіян, найбільшим ворогом українців є втома світу від України.