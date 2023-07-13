Чому Зеленський опублікував гнівний пост перед самітом — ЗМІ

Президент Володимир Зеленський намагався вплинути на хід дискусій на саміті НАТО у вівторок, коли стало відомо, що текст підсумкової декларації змінили на формулювання, менш вигідні для України, за наполяганням США й Німеччини, повідомляє Європейська правда.

Про це стало відомо агенції Bloomberg від понад десятка дипломатів і посадовців, які брали участь у саміті Альянсу.

За даними ЗМІ, ще в понеділок увечері текст підсумкової декларації Вільнюського саміту НАТО не був узгоджений, але в ньому пропонувались більш чіткі шляхи членства для Києва (які саме, Bloomberg не уточнює).

Та за наполягання США й Німеччини формулювання змінили на менш приємні для України, які й потрапили у фінальний документ. Коли у вівторок про це дізналась українська делегація, вона вирішила опублікувати﻿ провокаційний твіт від імені Зеленського.

Українська делегація намагалась таким чином вплинути на хід дискусій у межах НАТО, але реакція була зворотною. Особливо роздратувались США, яких про допис у соцмережах не попереджали, що змусило втрутитись британську й частково німецьку делегацію.

"Коли ситуація загрожувала вийти з-під контролю, керівник офісу Зеленського Андрій Єрмак зателефонував раднику президента США з національної безпеки Джейку Саллівану, але текст все одно був затверджений ще до приїзду українців" , – пише Bloomberg.

Коли Зеленський прибув на саміт у вівторок увечері, його відверто розкритикували інші лідери. Під час спільної вечері його закликали "охолонути" й оцінити весь пакет рішень щодо України, додає видання.