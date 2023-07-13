Нічна атака РФ: ППО знищила 20 безпілотників та два "Калібри"

У ніч на 13 липня протиповітряна оборона знищила 20 безпілотників Shahed-136/131 та дві крилаті ракети "Калібр".

Про це йдеться﻿ в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131. Дрони запускали з північно-східного (Курськ) та південно-східного (Приморсько-Ахтарськ) напрямків. Також росіяни запустили дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну – "Іскандер-М" з Джанкою на півночі Криму.

"В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється" , — йдеться в повідомленні.

До відбиття атаки залучали зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.