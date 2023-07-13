Байден обговорить безпеку з лідерами Північних країн у Фінляндії

Президент США Джо Байден прибув до столиці Фінляндії Гельсінкі на саміт лідерів Північних країн, де запропонує країнам можливість зміцнити співпрацю в галузі безпеки на тлі загроз Росії та Китаю, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Байден зустрінеться з лідерами Фінляндії, Швеції, Норвегії, Ісландії та Данії. Це стане третім таким самітом та першим для адміністрації президента США.

Як зазначає CNN, саміт відбудеться після перемоги Байдена у Вільнюсі, після того, як Туреччина раніше цього тижня відмовилася від своїх заперечень проти вступу Швеції до НАТО. Форум також надає лідерам майданчик для обговорення низки інших нагальних питань.

Лідери підходять до зустрічі з ентузіазмом після того, як Фінляндія приєдналася до НАТО, а Швеція має намір приєднатися до альянсу, що дає імпульс та сильну демонстрацію єдності на тлі війни Росії проти України.

Серед інших питань, винесених на обговорення, є арктична безпека. В Арктиці є як Китай, так і Росія, район, який стає більш доступним через зміну клімату.

На тлі більш ніж 500 днів війни в Україні Росія продовжувала розширювати свої військові бази в арктичному регіоні. Супутникові знімки, отримані CNN кілька місяців тому, показують прогрес у зміцненні і розширенні радіолокаційних баз і злітно-посадкових смуг в цьому районі.