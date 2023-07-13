Волкер: Для Путіна НАТО недостатньо рішуче щодо України

Рішення саміту у Вільнюсі хоч і показують добру волю НАТО, але з точки зору Володимира Путіна, вони свідчать про вагання країн Альянсу щодо членства України, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив експосол США при НАТО, колишній спецпредставник у справах України Курт Волкер на онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Такі рішення, як зняття ПДЧ, заміна Комісії Україна - НАТО Радою, допомога Україні в досягненні оперативної сумісності, - все це дуже добре і позитивно. Це показує добру волю Альянсу, але з точки зору Путіна, це перш за все вагання, брак рішучості щодо членства України в НАТО" , - сказав він.

При цьому Волкер порівняв саміт НАТО з виведенням військ США з Афганістану в 2021 році.