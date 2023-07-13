Втрати Росії в Україні перевищили 236 тисяч військових, - Генштаб

Втрати Росії в Україні перевищили 236 тисяч військових, - Генштаб
Фото: Міноборони України

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 13 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 236 040 військових. Крім того, ЗСУ знищили 26 дронів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4092 (+2) од.
  • бойових броньованих машин - 7999 (+9) од.,
  • артилерійських систем - 4425 (+23) од.,
  • РСЗВ - 678 (+4) од.
  • засоби ППО - 421 (+6) од.,
  • літаків - 315 од.,
  • вертольотів - 310 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26),
  • крилаті ракети - 1271 од.,
  • кораблі/катери - 18 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6995 (+17) од.,
  • спеціальна техніка - 652 (+5)

Дані оновлюються.

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