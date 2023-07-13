Втрати Росії в Україні перевищили 236 тисяч військових, - Генштаб
За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 13 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 236 040 військових. Крім того, ЗСУ знищили 26 дронів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4092 (+2) од.
- бойових броньованих машин - 7999 (+9) од.,
- артилерійських систем - 4425 (+23) од.,
- РСЗВ - 678 (+4) од.
- засоби ППО - 421 (+6) од.,
- літаків - 315 од.,
- вертольотів - 310 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3752 (+26),
- крилаті ракети - 1271 од.,
- кораблі/катери - 18 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6995 (+17) од.,
- спеціальна техніка - 652 (+5)
Дані оновлюються.