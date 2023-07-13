Окупанти випустили по Херсону майже 500 снарядів, двоє загиблих — ОВА
За минулу добу російські окупанти обстріляли Херсонщину 76 разів — випустили 487 снарядів з артилерії, авіації, безпілотників та іншого озброєння.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, Херсонщину обстрілювали з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, станкових протитанкових гранатометів (СПГ), бойових машин піхоти (БМП) та ударних безпілотників (БПЛА). Зокрема, по Херсону ворог випустив 33 снаряди.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення", — зазначив Прокудін.