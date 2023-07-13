ВМС: РФ вивела у Чорне море три ракетоносії, залп — 20 "Калібрів"

На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають дев'ять ворожих кораблів, серед яких три ракетоносії. Загальний залп може становити до 20 ракет, повідомляє Укрінформ.

Про це речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі телемарафоні.

"Станом на зараз, маємо дев'ять бойових кораблів. Серед них три носії ракетного озброєння – це два підводні човни та фрегат. Реальний залп може складати до 20 ракет. В Азовському і Середземному морях носіїв немає, але є угруповання" , – сказав він.

Плетенчук також зазначив, що в ніч проти 13 липня російські війська запустили по території дві ракети, попередньо, з ракетоносіїв, які нині перебувають у Чорному морі.