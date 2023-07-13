Британська розвідка розкрила тактику кадировців під Мар'їнкою

Чеченці, що воюють на стороні Москви, використовують під Мар'їнкою саморобні вибухові пристрої. Цю тактику застосовували під час чеченських воєн 90-х. Про це, з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається у зведенні, у червні 2023 року надійшло кілька повідомлень про використання російськими військами старих броньованих машин, начинених кількома тоннами вибухівки, як саморобні вибухові пристрої. Екіпаж, швидше за все, вистрибує з машини після того, як пустить її курсом.

Більшість російських випадків використання таких машин було зареєстровано в районі Мар'їнки, неподалік Донецька, і вони почалися за кілька днів після того, як чеченські підрозділи увійшли до цього району.

"Існує реальна ймовірність того, що чеченські сили застосували цю тактику" , - зазначається у повідомленні.

За даними британської розвідки, є спадщина чеченських бойовиків, які вміють користуватися такими машинами, починаючи з чеченських воєн 1990-х років. Повідомлялося також, що чеченці, що воюють на боці України, виготовили аналогічні машини у січні 2023 року.