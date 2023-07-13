Британська розвідка розкрила тактику кадировців під Мар'їнкою
Чеченці, що воюють на стороні Москви, використовують під Мар'їнкою саморобні вибухові пристрої. Цю тактику застосовували під час чеченських воєн 90-х. Про це, з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії, повідомляє РБК-Україна.
Як зазначається у зведенні, у червні 2023 року надійшло кілька повідомлень про використання російськими військами старих броньованих машин, начинених кількома тоннами вибухівки, як саморобні вибухові пристрої. Екіпаж, швидше за все, вистрибує з машини після того, як пустить її курсом.
Більшість російських випадків використання таких машин було зареєстровано в районі Мар'їнки, неподалік Донецька, і вони почалися за кілька днів після того, як чеченські підрозділи увійшли до цього району.
"Існує реальна ймовірність того, що чеченські сили застосували цю тактику" , - зазначається у повідомленні.
За даними британської розвідки, є спадщина чеченських бойовиків, які вміють користуватися такими машинами, починаючи з чеченських воєн 1990-х років. Повідомлялося також, що чеченці, що воюють на боці України, виготовили аналогічні машини у січні 2023 року.
"Більшість російських саморобних вибухових пристроїв майже напевно вибухнули до того, як досягли своєї мети через комбінацію протитанкових мін і вогню прямим наведенням, що ставить під питання життєздатність цього засобу. Однак вони викликають дуже сильні вибухи, які все ж таки можуть мати психологічний вплив на оборонні сили" , - зазначають у Міноборони Британії.