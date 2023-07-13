Кабмін не до кінця врегулював питання прибутку постачальників ЗСУ — Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення Кабінету міністрів, яке гарантує право бізнесу працювати з Міноборони з прибутком, виявилося половинчастим. Воно не застосовується заднім числом, повідомляє ЛігаБізнес.

Резніков сказав, що до рішення Кабінету міністрів не увійшла норма, на якій наполягало Міноборони, а саме – чітка вказівка, що такий порядок є чинним весь період дії правового режиму воєнного стану, тобто має застосовуватись з 24 лютого 2022 року.

"Цю позицію не підтримано представниками інших відомств у кінцевому рішенні уряду, тому зберігається колізія" , – йдеться в коментарі.

Це означає, що вимоги Держаудитслужби до постачальників на 2,5 млрд грн не знято і їх продовжать оскаржувати в суді.

"Скажімо, у Міноборони є чинні контракти з лідерами українського ОПК, які закінчуються у 2024-2025 роках. У нас сотні чинних контрактів з українськими виробниками до кінця цього року. Як з ними бути? Як бути з тими, що вже виконані? Зберігається можливість подвійного трактування норм і тиску на бізнес... Ми продовжимо оскаржувати підхід Держаудитслужби до правозастосування у суді" , – заявив Резніков.

У червні 2023 року стало відомо, що українські підприємства, які постачали товари для Міноборони та інших державних замовників, стали жертвами бюрократичної пастки. Ухвалена на початку великої війни постанова уряду забороняла бізнесу, що виконує держзамовлення, закладати у свої калькуляції прибуток.

Після року торгів Державна аудиторська служба звинуватила бізнес у завданні державі збитків на 2,5 млрд грн. У Міноборони заявили, що ситуація загрожує стабільним постачанням для ЗСУ, а підприємці – що це ставить їх на межу виживання.