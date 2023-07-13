На півдні Європи починається аномальна спека, очікують понад 40°C

У європейських країнах на узбережжі Середземного моря починається найбільша спека за літо 2023 року. Про це, з посиланням на BBC, повідомляє Європейська правда.

Хвиля спеки, яку прозвали "Цербером", накриє частини Іспанії, Франції, Італії, Греції, Хорватії та Туреччини. Температура повітря очікувано перевищить 40°C, а Італії місцями допускають навіть 48.8°C.

Надалі в багатьох місцях можуть зареєструвати нові температурні максимуми.

Для десяти італійських міст, включаючи Рим та Флоренцію, через спеку оголосили червоне попередження.

Екстремальна спека в країні побічно вже стала причиною смерті однієї людини – у місті Лоді під Міланом від теплового удару втратив свідомість 44-річний робітник, який завдавав дорожньої розмітки. Чоловік згодом помер у лікарні. Повідомляли також про кількох туристів, які зомліли через спеку.

Температурним максимумом для Європи залишається показник 48.8°C, який зареєстрували у серпні 2021 року біля міста Сіракузи на італійській Сицилії.