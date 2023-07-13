Російські війська вийдуть із Карабаху до 2025 року – Ердоган

Російські миротворці покинуть Нагірний Карабах до 2025 року, заяви президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час підсумкової прес-конференції після саміту глав держав та урядів країн НАТО у Вільнюсі, з посиланням на турецьке видання Haber Global, повідомляє Дзеркало тижня.

Відповідаючи на запитання азербайджанського журналіста про розміщення російських миротворців у Карабаху, Ердоган зазначив, що згідно з договором російські миротворці залишатимуться у зазначених місцях у Карабаху до 2025 року, а потім Росія залишить територію.

«Я вірю, що Москва дотримуватиметься укладеної угоди. Мій брат Ільхам Алієв також уважно стежить за ситуацією в регіоні» , - сказав президент Туреччини.

Нагадаємо, на початку червня агентство Reuters заявило, що Вірменія та Азербайджан, ймовірно, підпишуть мирну угоду до кінця поточного року.

Зокрема, у травні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова визнати Нагірний Карабах територією Азербайджану.