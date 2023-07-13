Росіяни намагаються відновити позиції, які займали до підриву ГЕС – Гуменюк

Російські військовослужбовці під тиском командування і загороджувальних загонів намагаються відновити рубежі оборони на підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС тимчасово окупованих територіях, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"На багатьох ділянках вони отримали наказ повернутися і відновити перший рубіж оборони, хоча окупанти тяжіють до другого рубежу, куди їх відкинула висока вода, де вони вже добре прикопалися. Там не так вогняно з боку контрбатарейної роботи Сил оборони. Але зараз вони все одно під тиском командування і загородзагонів намагаються відновити перші рубежі оборони, хоча там їм добряче прилітає від наших хлопців" , – поінформувала Гуменюк.

Водночас вона зазначила, що російські військові постійно намагаються переміщувати свої зосереджені зусилля – як людський ресурс, так і озброєння.

"Але те, що ми маємо певний вогневий контроль над транспортно-логістичними маршрутами, робить цю роботу з переміщення для них дуже важкою" , – додала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня.

На її переконання, це також підриває морально-психологічний дух ворога, тому що "вони розуміють, що затискаються в такі території, з яких далі вихід буде тільки один – чорний пакет".