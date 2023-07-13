Рада готується голосувати за законопроект №8087, що створить копію "Роскомнадзору" в Україні

Сьогодні соцмережі буквально "забиті" постами за легалізацію медичного канабісу, хоча дивно, що сьогодні у когось ще є якісь аргументи проти. Але завтра депутати повинні розглядати у другому читанні ще один законопроект, який, у випадку його прийняття, не полегшить, а навпаки, значно погіршить стан тільки не окремих хворих, а всього бізнесу, повідомляє Цензор.Нет.

Це законопроект 8087 про посилення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Документ надає право Держспецзв’язку перевіряти будь-які підприємства, крім фінансового сектору, та залучати до цих перевірок поліцію та СБУ.

Експерти вважають, що він може перетворитись на ще одну чималеньку "годівницю" для силовиків, та стане черговим тягарем для бізнесу. Вони закликають доопрацювати законопроект і вилучити з обʼєктів контролю бізнес – принаймні середній та малий. Також експерти вважають неприйнятною норму, яка дозволяє Держспецзвʼязку робити перевірки разом із кіберполіцією та департаментом кіберполіції СБУ.

Тобто, пропонується залишити для перевірок саме те, що є в назві законопроекту – державні інформаційні ресурси та обʼєкти критичної інфраструктури. Як це існує в європейському законодавстві.

Як пояснюють в Українському союзі промисловців і підприємців, всупереч думки прихильників законопроекту, він в багатьох моментах не відповідає, а іноді навіть суперечить положенням Директиви ЄС про мережеву та інформаційну безпеку (NIS2 Directive), яку було прийнято 14 грудня 2022 року і яка вступає в дію на території ЄС 18 жовтня 2024 року. В ній існує чіткі критерії компаній, по відношенню до яких директива затосовується.

У той же час, відмічають в УСПП, "Законопроект 8087 охоплює усі без виключення державні органи та суб’єкти господарювання, навантажуючи непомірним адміністративним та фінансовим тягарем навіть найменші з них". Крім того, цим документом формується єдина система, яка об’єднує всі державні інформаційні ресурси. Це зробить її більш вразливою до кібератак у випадку роботи чи агентів ворога, яких в країні ще багато.

Подивіться на порівняльну табличку. Там добре видно, які є вимоги в ЄС, що пропонують наші депутати, та які норми існують в РФ. Як ви можете здогадатись, останні дві колонки дуже схожі.